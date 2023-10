Previsioni Meteo Aeronautica Militare: l’Ottobrata volge al termine, irrompe l’autunno

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, venerdì 13 ottobre, e fino mercoledì 18 ottobre.

Le Previsioni Meteo per domani 13 ottobre

Al Nord estesa nuvolosità bassa al nord-ovest ed aree prealpine, con occasionali pioviggini; sul resto del Nord velature anche estese fino metà giornata e in diradamento, con nubi più significative in aumento serale su Alpi e Prealpi. Nottetempo e al primo mattino nubi basse associate a foschie anche dense e locali banchi di nebbia su Pianura Padana e coste dell’alto adriatico.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno, tendente a velato sulle regioni peninsulari. Nottetempo e al primo mattino nubi basse sparse associate a foschie anche dense e locali banchi di nebbia su aree pianeggianti e valli interne specie di Toscana e Lazio.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno sulla Sicilia, sereno tendente a debolmente velato sulle regioni peninsulari. Nottetempo e al primo mattino nubi basse sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia tirrenica, con foschie anche dense e locali banchi di nebbia associati su aree pianeggianti e valli interne specie di Campania e Puglia meridionale.

Temperature minime e massime in generale stazionarie su tutto il Paese.

Venti mediamente deboli variabili, a regime di brezza durante le ore più calde lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, saranno localmente mossi basso Ionio, Stretto di Sicilia e Mar Ligure e tutti con moto ondoso in diminuzione; poco mossi i restanti mari, con moto ondoso in locale aumento per fine giornata sul Mare di Sardegna.

Il bollettino da sabato 14 a mercoledì 18 ottobre

Sabato 14, al Nord, molte nubi compatte su nord-ovest ed aree alpine, con rovesci o temporali sparsi, in intensificazione serale su Liguria, Alpi e Prealpi centrorientali; velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con graduale aumento delle nubi basse dal tardo pomeriggio sulle regioni tirreniche peninsulari ed i primi rovesci o temporali sparsi dalla sera sull’alta Toscana.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento delle nubi basse dalla sera sulle regioni tirreniche peninsulari.

Temperature minime in generale stazionarie su tutto il Paese; massime in diminuzione su Alpi e Prealpi, in aumento su coste adriatiche centrali e Sardegna orientale, stazionarie sul resto del Paese.

Venti ancora deboli di direzione variabile, con tendenza a disporsi da sud ovest al centro-sud e coste adriatiche settentrionali, con rinforzi in serata su levante ligure ed alta Toscana.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Mar Ligure, alto Tirreno, Mare di Sardegna e Ionio; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Domenica 15 cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni centrorientali del nord e Toscana, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi al nord-est; estese velature sul resto del centro-nord e bel tempo sul resto del Paese. Dalla sera estensione del maltempo anche al resto del centro-nord, con i fenomeni più diffusi su Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana.

Lunedì 16 cielo molto nuvoloso o coperto al centro-nord, con rovesci o temporali diffusi, in special modo sulle regioni centrali peninsulari; generalmente velato sul resto del Paese.

Martedì 17 ancora maltempo diffuso sulle regioni centrali peninsulari ed Emilia-Romagna, con rovesci o temporali diffusi ed intensi, in attenuazione dal tardo pomeriggio. Addensamenti compatti in aumento sulle regioni centroccidentali del Nord; estese velature sul resto del centro-nord e bel tempo sul resto del Paese.

Nella giornata di mercoledì 18 rovesci o temporali diffusi ed intensi al nord ed estese e spesse velature sul resto del Paese.

