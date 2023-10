Allerta Meteo, brusca svolta autunnale: temporali e crollo delle temperature da Nord a Sud, il bollettino dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, giovedì 12 ottobre, e fino martedì 17 ottobre.

Le Previsioni Meteo per domani 12 ottobre

Al Nord, sulla Liguria estesa nuvolosità bassa con qualche occasionale pioviggine al mattino e nel primo pomeriggio; velature anche estese sul resto del Nord ma con nubi nubi basse sparse localmente intense al mattino e associate a foschie anche dense o locali banchi di nebbia su pianura padana, coste adriatiche e valli alpine/prealpine e in graduale diradamento da metà mattina, con foschie e locali nebbie in nuova formazione dopo il tramonto e nella notte.

Al Centro e Sardegna, su tutte le regioni cielo prevalentemente sereno, salvo annuvolamenti bassi associati a foschie anche dense o locali nebbie al primo mattino su aree pianeggianti e valli interne.

Al Sud e Sicilia, cielo generalmente sereno, salvo annuvolamenti a evoluzione diurna con locali piovaschi o brevi rovesci associati durante le ore centrali su Salento e rilievi di Calabria e Sicilia. Nubi basse sparse al primo mattino con associate foschie anche dense e locali banchi di nebbia su aree pianeggianti e valli interne specie di Campania e Puglia.

Temperature minime in diminuzione su Alpi e Prealpi, Appennino emiliano-romagnolo, coste venete ed emiliano-romagnole, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, stazionarie sul resto del Paese; massime in calo su Veneto, Trentino, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, restante Appennino centro-settentrionale, Puglia meridionale e aree joniche di Basilicata e Calabria, in lieve aumento sul resto di Emilia-Romagna e Puglia e su Sardegna orientale e Molise.

Venti mediamente deboli variabili, a regime di brezza nel pomeriggio lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, saranno localmente mossi Mar Ligure e jonio meridionale; poco mossi i restanti mari.

Il bollettino da venerdì 13 a martedì 17 ottobre

Venerdì 13, al Nord, sulla Liguria estesa nuvolosità bassa con occasionali pioviggini; sul resto del Nord velature anche estese fino metà giornata e in diradamento, con nubi più significative in aumento serale su Alpi e Prealpi. Nottempo e al primo mattino nubi basse associate a foschie anche dense e locali banchi di nebbia su pianura padana e coste dell’alto adriatico.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno, tendente a velato sulle regioni peninsulari specie quelle adriatiche. Nottempo e al primo mattino nubi basse sparse associate a foschie anche dense e locali banchi di nebbia su aree pianeggianti e valli interne specie di Toscana e Lazio.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno sulla Sicilia, sereno tendente a debolmente velato sulle regioni peninsulari. Nottempo e al primo mattino nubi basse sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia tirrenica, con foschie anche dense e locali banchi di nebbia associati su aree pianeggianti e valli interne specie di Campania e Puglia meridionale.

Temperature minime in diminuzione su pianure lombarde e piemontesi, Appennino centrale, Molise, Campania, Nord Sardegna, Sud Puglia e Sicilia, in lieve aumento sul settore alpino e sull’Emilia-Romagna orientale; massime in diminuzione su centrali adriatiche, Umbria, Molise e Puglia, in lieve aumento sui settori Sud di Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Venti mediamente deboli variabili, a regime di brezza nel pomeriggio lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, saranno localmente mossi basso Jonio, Stretto di Sicilia e Mar Ligure e tutti con moto ondoso in diminuzione; poco mossi i restanti mari, con moto ondoso in locale aumento per fine giornata sul Mare di Sardegna.

Sabato 14 al Nord precipitazioni isolate su Friuli-Venezia Giulia e restanti aree alpine e prealpine, da isolate a sparse sulla Liguria, specie sul settore Est dove potranno anche essere temporalesche, con foschie dense e locali nebbie fino al primo mattino su pianura padana e coste adriatiche. Sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, con nubi sparse fino al primo mattino associate a foschie anche dense o locali nebbie su aree pianeggianti e valli interne e con temporali attesi dal pomeriggio su Nord Toscana, specie settore confinante con la Liguria.

Domenica 15 piogge e rovesci, localmente temporaleschi, su Alpi e Prealpi, Liguria e regioni nord-orientali, in miglioramento pomeridiano sulle regioni occidentali e in serata su Trentino-Alto Adige, Nord Veneto e Friuli-Venezia Giulia mentre dal pomeriggio i fenomeni interesseranno anche l’Emilia-Romagna specie il settore centro-orientale. Piogge e rovesci, localmente temporaleschi, anche su Toscana, Umbria, Lazio e Ovest Sardegna in parziale attenuazione serale e contestuale peggioramento sulle Marche settentrionali. Al Sud e Sicilia cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, in peggioramento pomeridiano con isolati rovesci o temporali su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria. Nottetempo e al primo mattino nubi basse sparse al Centro-Sud con foschie anche dense e locali nebbie associate su aree pianeggianti e valli interne.

Lunedì 16 nubi irregolari al Nord con locali piogge sui rilievi occidentali piemontesi al mattino e in peggioramento serale con nuove precipitazioni su Piemonte, Valle d’Aosta e centro-ovest Liguria. Isolate piogge o rovesci sul Sud peninsulare in parziale attenuazione serale, fenomeni più occasionali su centro e Sardegna che diverranno più frequenti in serata sull’isola.

Martedì 17 diffusa instabilità con precipitazioni sparse al Centro-Nord e su Sardegna, Campania, Molise, Puglia e Basilicata, con fenomeni più frequenti ed estesi sul centro peninsulare e sulla Campania. Migliora dal pomeriggio e in serata su Sardegna e regioni settentrionali salvo precipitazioni possibili fino termine giornata sull’Emilia-Romagna centro-meridionale.

