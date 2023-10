Allerta Meteo Campania: criticità per vento forte e mare agitato

MeteoWeb

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo per venti forti e mare agitato che entrerà in vigore domani, venerdì 20 ottobre, alle ore 6 del mattino e terminerà alla stessa ora di sabato 21 ottobre. La Protezione civile raccomanda a sindaci e autorità competenti “di attuare le misure previste dai piani di protezione civile e di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti (comprese le impalcature, la cartellonistica e gli impianti provvisori) e del moto ondoso“.

