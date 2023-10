Allerta Meteo, domani primo accenno d’autunno: forti temporali e temperature in picchiata

MeteoWeb

Fa ancora caldo sull’Italia in questo sabato di metà ottobre, e le temperature rimarranno miti anche domani – domenica 15 – al Sud. Proprio domani, però, ci sarà un primo spiffero d’autunno al Centro/Nord: le temperature diminuiranno sensibilmente, almeno nel pomeriggio-sera, sull’Italia settentrionale e adriatica, soprattutto al Nord/Est, come possiamo osservare nelle mappe a corredo dell’articolo.

Il calo termico lunedì mattina si estenderà anche al Centro/Sud: rimarrà caldo soltanto in Sicilia e Calabria meridionale, mentre le temperature precipiteranno su valori tipicamente autunnali in tutta la pianura Padana e in modo particolare al Nord/Est, ai margini di un’ondata di freddo molto intensa sull’Europa centro-orientale e sui Balcani settentrionali.

In termini di maltempo, già domani – domenica 15 ottobre – forti temporali colpiranno l’alto Adriatico in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Romagna. I temporali più estremi colpiranno Slovenia e Croazia in mattinata, coinvolgendo anche Trieste, ma nel pomeriggio si estenderanno anche all’Italia centrale, soprattutto su Marche e Abruzzo. Qualche temporale interesserà anche il Gargano.

