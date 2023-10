Allerta Meteo Emilia-Romagna: piogge e temporali, codice arancione in montagna

MeteoWeb

Allerta meteo arancione sulla montagna emiliana, dal piacentino al modenese, per la giornata di domani. La Protezione Civile regionale, sulla base delle previsioni Arpae ha emesso il seguente avviso: “Per la giornata di giovedì 19 ottobre si prevede l’afflusso di correnti umide sud-occidentali che determineranno precipitazioni consistenti già dal primo mattino sul settore occidentale della regione, per poi estendersi anche al resto del territorio. Le precipitazioni sono previste più intense e persistenti sugli Appennini occidentali, dove è più alta la probabilità di fenomeni temporaleschi forti e persistenti che possono generare diffusi ruscellamenti sui versanti, fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. Nel corso della serata, sul crinale degli Appennini centro-occidentali, è previsto anche un rinforzo da sud-ovest dei venti di burrasca moderata ( tra 62 km/h e 74 km/h ). Si prevedono condizioni del mare sottocosta che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale“.

