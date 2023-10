Allerta Meteo Emilia-Romagna: temporali, vento e piene dei fiumi, scatta il codice arancione

MeteoWeb

Torna in maltempo in Emilia-Romagna: è stata diramata un’allerta meteo arancione per temporali e criticità idraulica da Protezione civile regionale e Arpae. Dal pomeriggio di oggi giovedì 26 ottobre, “un intenso flusso sud-occidentale determinerà ventilazione intensa e precipitazioni in estensione dai rilievi verso le zone di pianura nel corso della sera-notte,” si legge nel bollettino. “Le precipitazioni, anche a carattere di rovescio temporalesco, risulteranno intense e persistenti sulle zone del crinale appenninico centro-occidentale fino alle prime ore di venerdì 27 ottobre. Saranno quindi possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1“.

I venti “raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle aree appenniniche durante il pomeriggio di giovedì intensificandosi nella giornata di venerdì quando raggiungeranno intensità di burrasca forte (75-88 Km/h) sui rilievi centro-orientali, con possibili raffiche di intensità superiore“.

Inoltre nella giornata di domani venerdì 27 ottobre “saranno anche possibili, lungo la costa, locali fenomeni di erosione e di ingressione marina dovuti al persistere di condizioni di alto livello del mare“.

