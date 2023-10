Allerta Meteo, pesante avviso ESTOFEX per l’Italia: “alto rischio supercelle, tornado e violente grandinate”

MeteoWeb

Al via fase di violento maltempo in Italia, da Nord a Sud: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi venerdì 20 ottobre fino alle 8 di domani, sabato 21 ottobre. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso in alcune parti del Nord Italia principalmente per forti piogge, tornado e raffiche di vento dannose; un livello 1 è stato previsto per Italia centrale e meridionale e per la costa adriatica orientale, principalmente per forti piogge, tornado e grandine di grandi dimensioni; un livello 1 è stato diramato per tutto il Sud/Est della Francia principalmente per forti piogge; infine, un livello 1 è stato emesso per il Sud/Ovest della Francia principalmente per forti raffiche di vento e tornado e, in misura minore, per forti piogge.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Si prevede che una profonda depressione arriverà sulla Francia dal Golfo di Biscaglia. A Sud è previsto un forte campo di vento nella bassa troposfera con una velocità del vento di 850 hPa e fino a 30 m/s, si spiega nel bollettino. Si prevede che supercelle dalla sommità bassa e brevi segmenti lineari si svilupperanno sul mare e si sposteranno verso l’entroterra. Insieme ai temporali più intensi si prevedono forti raffiche di vento e tornado. Il rischio maggiore è previsto tra le 11 e le 17 ora italiana.

Per quanto riguarda il Nord Italia, i modelli concordano sulla presenza di un wind shear verticale molto forte in gran parte della troposfera. L’ambiente sarà favorevole per supercelle intense con forte rotazione a basso livello. Si prevede che il campo del vento diventi meno pronunciato dopo le 17. Maggiori certezze riguardo alle tempeste di superficie si hanno sulle coste dell’Italia nordoccidentale. I temporali avranno origine prevalentemente dalla risalita orografica e si diffonderanno dalla Liguria verso la Pianura Padana e le Alpi nella prima parte della giornata, riporta il bollettino. In caso di sviluppo di supercelle, sono probabili tornado e raffiche di vento dannose, prosegue il bollettino. Data l’intensità del wind shear a basso livello, i tornado potrebbero essere forti. Forti precipitazioni si verificheranno anche lungo il versante meridionale delle Alpi e quello sud-occidentale degli Appennini.

Per quanto riguarda il Centro/Sud Italia, si prevede che le tempeste si diffonderanno verso Sud durante il giorno in un ambiente caratterizzato da un forte wind shear verticale. Sul Mar Tirreno e in Sicilia i temporali sono previsti solo nelle prime ore del mattino di sabato, in concomitanza con l’arrivo del fronte freddo. Oltre alle forti piogge e ai tornado isolati, la minaccia di grandine aumenterà verso Sud, con l’aumento dei tassi di caduta della media troposferica e dell’abbondanza di CAPE (Convective Available Potential Energy, energia potenzialmente disponibile per la convezione) al di sotto dell’isoterma di -10 gradi. Se nelle ore mattutine si svilupperanno supercelle isolate sulla Sicilia, sarà possibile anche grandine molto grande. Differenze nei modelli riguardanti la copertura dei temporali hanno precluso l’emissione del livello 2, conclude il bollettino.

