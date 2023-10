Allerta Meteo ESTOFEX per la tempesta Aline: maltempo estremo anche al Centro/Sud | DETTAGLI

MeteoWeb

Il maltempo estremo determinato dalla tempesta Aline, che ieri ha flagellato maggiormente il Nord Italia, avanza verso il Centro/Sud: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi sabato 21 ottobre fino alle 8 di domani, domenica 22 ottobre. In dettaglio, e stato emesso un livello 2 per l’Italia sudorientale, la Croazia meridionale, il Montenegro occidentale e l’Albania nordoccidentale per forti piogge, grandine da grande a molto grande, tornado e forti raffiche di vento; per la Sicilia è stato diramato un livello 1 principalmente per grandine da grande a molto grande, forti raffiche di vento, tornado e forti piogge; un livello 1 è stato emesso per l’Italia occidentale principalmente per forti piogge e grandine di grandi dimensioni; un livello 1 è stato previsto per l’Italia settentrionale, la Slovenia occidentale e la Croazia nordoccidentale principalmente per grandinate di grandi dimensioni e forti piogge; infine, un livello 1 è stato previsto per Bosnia, Croazia nordorientale e Ungheria meridionale principalmente per forti piogge e forti raffiche di vento.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Si prevede che un fronte freddo e una depressione attraverseranno l’area per cui è stato previsto il livello 2: già al mattino sono previsti temporali sparsi o diffusi sul margine Nord. Si prevede che i temporali si diffonderanno da Est a Sud durante il giorno e la sera. Rispetto ai giorni precedenti, i temporali in quest’area si formeranno in un ambiente di CAPE (Convective Available Potential Energy, Energia potenziale convettiva disponibile) elevato, sottolinea il bollettino. Il wind shear verticale determinerà tempeste ben organizzate, sia supercelle che sistemi convettivi.

Tutti i pericoli saranno possibili in tutta l’area di livello 2, evidenzia ESTOFEX: grandine molto grande sarà molto probabile sull’Italia, dove ci sarà la più alta probabilità di supercelle isolate e dove sono previsti i valori CAPE più alti inferiori a -10°C. Il rischio più elevato di forti piogge è previsto lungo la costa adriatica orientale. Saranno possibili anche tornado e forti raffiche di vento.

Per quanto riguarda la costa occidentale italiana, la copertura convettiva diminuirà nel tardo pomeriggio fino alla sera poiché l’aria secca della media troposfera verrà portata sull’area. Prima che ciò accada, sono previste tempeste sparse o diffuse sull’area con il più alto grado di organizzazione nella parte meridionale dell’area. Il rischio dominante sarà costituito da forti piogge, ma potrebbero verificarsi anche grandinate, riporta il bollettino.

Infine, in riferimento a Nord Italia e Nord/Est dell’Adriatico, sono previsti temporali sparsi nelle ore pomeridiane: è probabile un mix di multicelle e supercelle. Dati gli alti valori di CAPE, si potrebbe verificare una intensa grandinata con correnti ascensionali più forti. Sono possibili inoltre forti piogge, sottolinea il bollettino.

