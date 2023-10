Allerta Meteo Firenze: chiusi i parchi e sospesa la fermata Cascine della tramvia

MeteoWeb

A causa dell’allerta meteo arancione prevista per oggi, 30 ottobre, è stata firmata dal Comune di Firenze un’ordinanza che ordina, dalle 17 fino alle 24, la chiusura di parchi, giardini e aree verdi, ad accesso regolamentato, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili; e ai gestori delle attività economiche concessionari di aree presenti all’interno di giardini/parchi ed aree verdi pubbliche liberamente accessibili, di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza. E’ vietata qualunque attività all’aperto nei giardini/parchi pubblici ed aree verdi e viene sospesa la fermata “Cascine” della linea tramviaria T1.

