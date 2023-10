Allerta Meteo, forti temporali e vento impetuoso: MAPPE e DETTAGLI sulla nuova ondata di maltempo

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo un’altra giornata che in alcune aree si caratterizza per il forte maltempo, in modo particolare lungo la fascia tirrenica dove abbiamo avuto al mattino forti piogge in Campania e Calabria tanto che a Cosenza sono caduti ben 65mm al suolo. Il flusso umido occidentale sta alimentando nuvolosità diffusa sull’alto Tirreno, dove nel pomeriggio e in serata avremo i fenomeni più intensi.

Come possiamo osservare nella mappa di seguito, forti temporali colpiranno la Liguria orientale e l’alta Toscana con picchi di 200mm di pioggia sulle Alpi Apuane. Da qui, i fenomeni temporaleschi si prolungheranno sull’Appennino emiliano interessando tutta la pianura Padana in una fascia che arriverà fino al Veneto e al Friuli Venezia Giulia (attenzione anche alla bassa Lombardia). Fenomeni estremi attesi anche al confine con Slovenia e Croazia:

Altri fenomeni estremi saranno provocati dal forte vento occidentale e sud/occidentale che soprattutto in serata provocherà violente mareggiate su Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, oltre che in Slovenia e Croazia dove il mare sarà letteralmente infuriato:

Anche domani, venerdì 27 ottobre, il maltempo si caratterizzerà per forti venti occidentali in tutto il Paese, stavolta più intensi al Centro/Sud con forti mareggiate su Lazio e Campania e un garbino impetuoso nel medio e basso Adriatico:

Proprio a causa del garbino, si attiverà un effetto favonio che farà sensibilmente impennare le temperature sulle Regioni Adriatiche, soprattutto in Abruzzo, Molise e Puglia dove avremo valori fino a +30°C sulle coste e nelle località sottovento all’Appennino:

Quella di domani sarà un’altra giornata di maltempo per il Nord/Est e le Regioni tirreniche, con precipitazioni anche particolarmente intense e abbondanti su Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e Calabria tirrenica (specie nel pomeriggio-sera):

Anche l’Aeronautica Militare ha già diramato l’allarme:

