Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: in arrivo forti temporali, vento e mareggiate

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato una allerta meteo per la giornata di domani, giovedì 19 ottobre, dalle ore 6 alla mezzanotte, a causa dell’avvicinamento all’Italia di una marcata depressione atlantica che favorirà sulla regione piogge intense, vento forte e mareggiate. Se domani sulle zone occidentali sono previste piogge in genere moderate, sulla fascia orientale, invece, specie su costa, Isontino, Carso e Cividalese, sono previste piogge intermittenti da abbondanti a intense, anche temporalesche. Su queste ultime zone saranno possibili piogge localmente molto intense e stazionarie. Sulla costa, specie sul settore orientale del Golfo di Trieste soffierà vento anche sostenuto da sud. Saranno possibili mareggiate e acqua alta. Sui monti in quota soffierà vento sostenuto da sud-ovest.

Per venerdì 20 ottobre, è previsto l’afflusso di correnti molto umide, dunque piogge intense o molto intense anche temporalesche, sulla zona montana già dal mattino, su pianura e costa più probabili nel pomeriggio e soprattutto in serata. Soffierà vento forte da sud-ovest sui monti, da sostenuto a forte in prevalenza da sud-est sulla costa, con mareggiate, acqua alta. Questi fenomeni potrebbero causare crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, interruzioni della viabilità.

