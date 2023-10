Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: arrivano piogge intense, forte vento e mareggiate

MeteoWeb

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una allerta meteo di color giallo valida per l’intera giornata di domani, martedì 24 ottobre, e fino alla mattina di mercoledì 25, a causa delle piogge, dei temporali e delle possibili mareggiate attese nelle prossime ore. Domani – riporta il bollettino della Protezione Civile – una saccatura atlantica determinerà afflusso in quota di intense correnti sudoccidentali, mentre nei bassi strati, sull’alto Adriatico, affluirà Scirocco che penetrerà anche sulla pianura orientale. Tale situazione renderà l’atmosfera molto umida e instabile.

Sulla zona occidentale e sulla costa, saranno quindi probabili piogge intermittenti da moderate ad abbondanti; sulla zona montana e sulla fascia centro-orientale della regione piogge intense, più continue, anche temporalesche. Probabili piogge molto intense sulle Prealpi Giulie e non si escludono forti piogge stazionarie anche dalla pianura udinese alla fascia collinare orientale. Sulla costa, soffierà vento da sud moderato o sostenuto che girerà a Libeccio in serata; vento da sud-ovest sostenuto in quota sulla zona montana. Possibili mareggiate sulle coste esposte tra Lignano e Grado.

Mercoledì, al mattino sarà possibile acqua alta sulla costa; previste piogge sparse in genere abbondanti, più continue sulla fascia orientale, con qualche rovescio e qualche temporale.

