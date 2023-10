Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia, piogge e vento con acqua alta e mareggiate: scatta il codice arancione

MeteoWeb

Un veloce fronte freddo atlantico passerà sul Friuli Venezia Giulia tra la notte e la mattinata di domani, venerdì 27 ottobre. Il fronte attiverà un intenso flusso di correnti da sud-ovest umide e instabili e forti venti meridionali sull’Alto Adriatico, il tutto in una situazione decisamente depressionaria. Nella tarda serata di oggi, piogge da moderate a ovest ad abbondanti a est. Moderato vento da sud sulla costa e da sud-ovest in quota. Nella notte, arriva il peggioramento: fino alla tarda mattinata di venerdì, sulla costa soffierà vento tra sud e sud-ovest forte con acqua alta e si avranno mareggiate, specie nella zona di Grado; sulla regione piogge da moderate a ovest a intense ad est, dove saranno anche temporalesche e forse isolatamente molto intense verso le zone di confine con la Slovenia. In giornata miglioramento a partire da ovest.

Sulla base di queste previsioni, per la giornata di domani, è stata diramata allerta meteo arancione per criticità idraulica su zone FVG-C e FVG-D per piena del bacino dell’Isonzo, mareggiate e acqua alta eccezionale sulla costa; allerta meteo gialla per criticità idrogeologica su tutta la regione.

Il verificarsi di questi eventi – precisa la Protezione Civile – potrà comportare situazioni di crisi alla rete idrografica minore e di drenaggio urbano con significativo innalzamento dell’acqua nel bacino dell’Isonzo. Sulla costa sono attesi problemi legati all’acqua alta in corrispondenza con il picco di mare di domani mattina con forte vento di libeccio.

