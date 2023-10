Allerta Meteo, il fronte freddo si sposta al Centro/Sud: forte maltempo e crollo termico entro sera

MeteoWeb

Dopo il forte maltempo di ieri al Nord, stamani i fenomeni estremi si stanno estendendo al Centro/Sud in modo lento e graduale. Nelle Regioni meridionali soffia ancora un forte vento di scirocco che mantiene le temperature molto elevate: abbiamo addirittura +29°C a Reggio Calabria, +27°C a Catania, Messina e Siracusa, +26°C a Bari, Lecce e Brindisi, mentre nella vicina Napoli piove con appena +16°C.

Forti temporali stanno colpendo tutta la Campania, in risalita dal Tirreno, ma anche nella Sicilia occidentale l’aria è già rinfrescata con ampie schiarite e Palermo a +23°C. L’immagine satellitare evidenzia l’andamento delle nubi, con un forte temporale tra spezzino e alta Toscana dove sono caduti oltre 100mm di pioggia:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si concentrerà sulle Regioni tirreniche e al Sud, con forti temporali nel Lazio, in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nord/orientale. Le temperature diminuiranno di circa 10°C in poche ore in tutto il Sud, in serata sarà finalmente autunno con venti freschi di tramontana che libereranno l’atmosfera dalle sporche nubi africane cariche di polvere e sabbia del Sahara provenienti dal Maghreb:

