Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Centro/Sud: violentissimi temporali tra stasera e domani | MAPPE

Dopo il maltempo di ieri al Nord/Est e l’avanzata del fronte freddo che – come ampiamente previsto – ha fatto crollare le temperature, oggi piogge e temporali si sono spostati al Sud e in modo particolare in Campania dove per la prima volta in stagione il clima è davvero autunnale. A Napoli la temperatura è ferma a +15°C in pieno giorno con 29mm di pioggia caduti in centro e un picco di 38mm a Posillipo. Ad Ercolano sono caduti 24mm di pioggia, a Torre del Greco, Bacoli e Acerra 19mm, a Sorrento 16mm. Ma il maltempo sta interessando tutta la Regione con 30mm ad Avellino, 28mm a Caserta, 10mm ad Agropoli. In Irpinia alcune località hanno abbondantemente superato i 40mm di pioggia, con 92mm ad Avellino – Collina Liguorini, 78mm a Cesinali e 43mm a Sant’Eustachio.

Forti temporali stanno colpendo anche la Calabria, con pioggia intensa da Cosenza a Catanzaro: in entrambe le città la temperatura è piombata a +18°C in pieno giorno, il valore più basso della stagione. I temporali e le piogge che stanno colpendo la Campania e la Calabria, in rapida estensione al resto del Centro/Sud, sono ben visibili dalle immagini satellitari aggiornate:

Nel pomeriggio-sera di oggi i forti temporali si intensificheranno nel Cilento (Campania meridionale), ma colpiranno in modo più esteso gran parte del Centro/Sud, dal Lazio alla Sardegna, dall’Abruzzo alla Puglia fino alla Calabria. I fenomeni più intensi si verificheranno in mare aperto, con rischio di violentissimi nubifragi sulle isole pontine: attenzione a Ponza e Ventotene, che rischiano una tempesta davvero terribile.

Il maltempo continuerà a flagellare il Centro/Sud anche domani, martedì 17 ottobre, quando i forti temporali si concentreranno ancora una volta tra Campania e Calabria settentrionale, estendendosi però anche a Basilicata e Puglia. Per il Centro/Sud è la prima importante piovuta della stagione, da cui però rimarranno escluse la Calabria meridionale e la Sicilia che stanno vivendo un autunno fin qui molto secco.

Da mercoledì 18 nuova ondata di caldo, stavolta di scirocco con forti venti e molte nubi accompagnate da tantissima sabbia del Sahara, per tutta la settimana. Attenzione al forte maltempo di venerdì 20 al Centro/Nord, ma ne parleremo in appositi approfondimenti. Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

