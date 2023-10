Allerta Meteo Liguria: domani deciso peggioramento, scatta il codice giallo

MeteoWeb

Arpal ha emesso l’allerta meteo gialla per temporali che interesserà le zone B (centro), C (levante) ed E (versanti padani di levante) della Liguria. L’allerta scatterà alle 17 di domani, mercoledì 18 ottobre. Domani mattina, ulteriori valutazioni verranno effettuate sulla base delle ultime uscite della modellistica previsionale.

Dal pomeriggio di domani, spiega Arpal, “è atteso sulla Liguria un deciso peggioramento. La nostra regione sarà interessata da condizioni di marcata instabilità con forti temporali, che nella notte potranno colpire soprattutto il Centro-Levante; i fenomeni avranno carattere organizzato e potranno risultare localmente persistenti con cumulate anche molto elevate. Le condizioni di maltempo si attenueranno solo parzialmente nel corso della giornata di giovedì e già dalla serata si intravede un nuovo, possibile peggioramento con piogge almeno fino a sabato“.

Ecco l’avviso meteorologico emesso in mattinata:

Oggi nulla da segnalare.

deciso peggioramento nella seconda parte della giornata con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE; bassa probabilità sul resto della regione. Sono attesi fenomeni precipitativi con intensità fino a molto forte su CE, fino a forte su B, moderata su D. Cumulate elevate su C, significative su BE. Venti settentrionali in rinforzo fino a forti su AB, anche rafficati. Dopodomani si mantengono condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE; bassa probabilità sul resto della regione. Sono attesi fenomeni precipitativi con intensità fino a forte su CE, moderata su B. Cumulate significative su CE. Venti ancora forti settentrionali su AB; in aumento dai quadranti meridionale fino a localmente forti su C nella seconda parte della giornata.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

