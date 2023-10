Allerta Meteo Liguria: temporali in arrivo in tutta la regione, codice arancione

MeteoWeb

È stata confermata l’allerta meteo gialla per temporali in Liguria sulle zone B, C, D, e dalle 17:00 di oggi, lunedì 23 ottobre. Segue un’allerta arancione dalle 20:00 di oggi sempre sulle zone B, C, D, E. Da mezzanotte, allerta gialla per temporali anche sulla zona A (ponente) fino alle 15:00 di domani, martedì 24 ottobre.

Il dettaglio:

Zona A: allerta gialla per temporali dalla mezzanotte alle 15:00 di domani, martedi’ 24 ottobre.

Zona B: allerta gialla per temporali dalle 17:00 alle 20:00 di oggi, lunedi’ 23 ottobre. Segue allerta arancione dalle 20:00 alle 8:00 di domani, martedi’ 24 ottobre. Poi gialla fino alle 15:00.

Zona C:

Bacini piccoli e medi: allerta gialla per temporali dalle 17:00 alle 20:00 di oggi, lunedi’ 23 ottobre. Segue allerta arancione fino alle 13:00 di domani, martedi’ 24 ottobre. I piccoli saranno in gialla per temporali fino alle 18:00, mentre i medi permarranno in arancione fino alle 18:00 e successivamente passeranno in gialla fino a mezzanotte.

Zona D:

Bacini piccoli e medi: allerta gialla per temporali dalle 17:00 alle 20:00 di oggi, lunedi’ 23 ottobre. Segue allerta arancione dalle 20:00 alle 6:00 di domani, martedi’ 24 ottobre. Poi gialla fino alle 15:00

Zona E:

Bacini piccoli e medi: allerta gialla per temporali dalle 17:00 alle 20:00 di oggi, lunedi’ 23 ottobre. Segue allerta arancione dalle 20:00 alle 13:00 di domani, martedi’ 24 ottobre. Poi gialla fino alle 15:00 nei piccoli e fino alle 18:00 nei medi.

Ecco l’avviso meteorologico:

Oggi: l’arrivo di una perturbazione porta sulla Liguria condizioni di marcata instabilità con piogge diffuse dal pomeriggio accompagnate da rovesci e temporali la sera. Sono attesi fenomeni forti ed organizzati su BCDE dove le piogge potranno essere forti o a tratti molto forti; non si escludono episodi stazionari e persistenti; cumulate areali significative. Dal pomeriggio venti 50-60km/h da Nord su ABD, da Sud-Est su CE.

Domani la perturbazione che attraversa la Liguria è accompagnata da piogge, rovesci e forti temporali con possibili fenomeni organizzati e localmente persistenti su BCDE. Le precipitazioni saranno di intensità fino a forte su CE con cumulate a fine evento elevate su BCE, significative su AD; attenuazione dei fenomeni da Ponente nel pomeriggio. Venti forti meridionali 50- 60km/h su C.

Dopodomani moto ondoso in aumento con mare localmente agitato su A la sera e mareggiate di Libeccio sulle coste di BC. Venti in aumento fino a 50-60 km/h da Sud/Ovest sui capi esposti di A e localmente sui crinali di C.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.