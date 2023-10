Allerta Meteo Liguria, nuova perturbazione porta piogge forti e fenomeni intensi: scatta l’allarme arancione

MeteoWeb

Arpal ha emesso l’allerta meteo gialla per temporali in Liguria che scatterà alle 17:00 di domani, lunedì 23 ottobre, e che interesserà le zone B C D E; si passerà in arancione dalle 20:00 di domani su B D E. L’arrivo di una perturbazione – segnala Arpal – porta deboli piogge inizialmente sparse, diffuse dal pomeriggio di domani, lunedì 23 ottobre. In serata, le piogge saranno accompagnate da temporali con elevata probabilità di fenomeni forti ed organizzati su B D E dove sono attese precipitazioni forti, puntualmente molto forti. Non si escludono episodi persistenti, che appaiono al momento probabili su B D E. Dal pomeriggio venti a 50-60km. “Alla luce dell’incertezza intrinseca a questo tipo di fenomeni, è necessario seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti“, evidenzia Arpal. “Dettagli spazio temporali dell’allerta arancione saranno meglio definiti nella giornata di domani , lunedì 23 ottobre, così come la prosecuzione nella notte successiva”.

Oggi domenica 22 ottobre: nulla da segnalare.

Domani, lunedì 23 ottobre: l’arrivo di una perturbazione porta deboli piogge inizialmente sparse, diffuse dal pomeriggio. In serata, le piogge saranno accompagnate da temporali con elevata probabilità di fenomeni forti ed organizzati su BCDE dove sono attese precipitazioni forti, puntualmente molto forti. Non si escludono episodi persistenti, che appaiono al momento probabili su BDE; alla luce dell’incertezza intrinseca a questo tipo di fenomeni è necessario seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti. Dal pomeriggio venti 50-60km/h da Nord su ABD, da Sud-Est su CE.

Dopodomani, martedì 24 ottobre: la perturbazione attraversa la Liguria portando piogge diffuse con cumulate elevate e temporali forti ed organizzati su BCDE. Venti a tratti forti da Nord su ABD, da Sud-Est su CE al mattino, da Sud-Ovest sui capi esposti di A nel pomeriggio.

