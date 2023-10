Allerta Meteo Liguria: nuovo peggioramento, codice arancione dalle 22

MeteoWeb

Arpal ha emesso l’allerta meteo arancione per temporali che interesserà tutta la Liguria dalle 22 di questa sera giovedì 19 ottobre. In dettaglio:

Zona A: allerta gialla fino alle 22:00 (bacini piccoli e medi), arancione dalle 22:00 alle 15:00 di domani, venerdì 20 ottobre. Segue allerta gialla fino alle 18:00 (bacini medi e grandi);

Zona B: allerta gialla fino alle 22:00, arancione dalle 22:00 alle 15:00 di domani;

Zona C: allerta gialla fino alle 22:00 (bacini piccoli e medi), arancione dalle 22:00 alle 15:00 (bacini piccoli e medi) e gialla dalle 22:00 alle 15:00 (bacini grandi) di domani. Segue un’allerta gialla fino alle 23:59 (bacini medi e grandi);

Zona D: allerta arancione dalle 22:00 alle 15:00 di domani (bacini piccoli e medi), gialla su bacini grandi;

Zona E: allerta gialla fino alle 22:00 (bacini piccoli e medi), arancione dalle 22:00 alle 15:00 (bacini piccoli e medi) e gialla dalle 22:00 alle 15:00 (bacini grandi) di domani. Segue un’allerta gialla fino alle 23:59 (bacini medi e grandi).

Fino alle 22 di questa sera persiste una situazione perturbata con alternanza di momenti asciutti a temporali anche forti, spiega Arpal in una nota. In serata aumenta l’instabilità a causa di un richiamo più intenso di correnti meridionali che favoriscono un’ulteriore intensificazione dei fenomeni con possibilità di temporali localmente lenti o stazionari. Stasera la situazione sarà più critica a Ponente, domani mattina più a Levante. Nella mattinata di domani atteso l’ingresso del fronte con piogge intense e copiose con rovesci e temporali. Atteso miglioramento dal primo pomeriggio. Sono attesi venti meridionali di burrasca forte con raffiche fino a 80-90 km/h su costa e 120-140 km/h sui rilievi. Dalla serata di oggi mare in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense per onda di libeccio con periodo fino a 7-8 secondi. Sabato migliora su Centro-Ponente ma continua l’instabilità sul Levante.

Ecco l’avviso meteorologico emesso in mattinata:

Oggi un flusso umido prefrontale mantiene condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti/organizzati su A, parte orientale di B, C ed E. Fenomeni più diffusi e insistenti su C con intensità moderata o puntualmente forte e cumulate areali significative. Dalla sera l’intensificazione del flusso umido meridionale determina un’alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Venti meridionali in rinforzo su C, rafficati specie sui rilievi. Mare in aumento a molto mosso.

Domani, un intenso sistema frontale attraversa la Liguria a partire da Ponente con precipitazioni diffuse di intensità fino a molto forte e cumulate elevate in particolare a ridosso dei rilievi. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti anche associati a colpi di vento con possibili raffiche oltre 100 km/h. Venti meridionali fino a burrasca forte con raffiche oltre 80-90 km/h su costa e oltre 120-140 km/h sui rilievi. Mare in aumento fino agitato o molto agitato per onda formata da Sud/Sudovest con mareggiate anche intense.

Dopodomani, un flusso umido dai quadranti meridionali mantiene condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in particolare su C, con cumulate significative. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti forti (50- 60 km/h) meridionali su A, rafficati specie su capi, localmente forti altrove. Mare localmente agitato su A, residue mareggiate di libeccio su parte orientale di B e C.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

