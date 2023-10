Allerta Meteo Lombardia: domani fase di forte maltempo, “fenomeni convettivi e accumuli elevati”

MeteoWeb

Allarme per il peggioramento in arrivo: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico, idraulico e per vento forte, codice giallo per rischio temporali. “Un’intensa ed estesa perturbazione atlantica interesserà la Regione causando una fase di acuto maltempo nel corso di domani 20/10,” si legge nel bollettino pubblicato oggi alle 13:51. “Le piogge previste saranno da moderate a diffuse su tutto il territorio, persistenti per gran parte della giornata e localmente forti su Alpi e Prealpi, dove saranno previsti accumuli elevati. L’evoluzione dei sistemi precipitativi vedrà un maggiore coinvolgimento dei settori centro-occidentali nella prima parte del giorno e un’estensione a quelli orientali tra il pomeriggio e la sera. I fenomeni potranno essere a carattere convettivo, in particolare nella seconda parte della giornata. Tuttavia, sui settori Alpini e Prealpini centro occidentali, sono previsti rovesci o temporali anche durante la prima parte del giorno, con intensità localmente forte. Attesi venti tra moderati e forti da Est/Sud-Est in pianura, fino a molto forti dai quadranti meridionali sui rilievi, in particolare in Oltrepò (oltre i 500 m) e Valchiavenna (oltre i 1000 m)“.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: