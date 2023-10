Allerta Meteo Lombardia: nuovo peggioramento nelle prossime ore

MeteoWeb

Nuovo peggioramento nelle prossime ore, con possibili grandinate e vento forte: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico, idraulico e per temporali. Nella seconda parte della giornata di oggi “si conferma una ripresa di precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio su Alpi e Prealpi, con possibilità inoltre di temporali di debole o al più moderata intensità. In serata sarà possibile anche il coinvolgimento di parte della pianura, con maggiore probabilità dei settori settentrionali e centrali (Nodo Idraulico di Milano e Pianura Centrale), dove seppur con bassa probabilità si segnala la possibilità di forti temporali. Sui settori prealpini e di pianura centro-occidentali, si segnala la possibilità di accumuli locali fino a 40-60 mm/6h, con grandine di piccole-medie dimensioni e forti raffiche di vento,” si legge nel bollettino diramato alle 13.

I rovesci e temporali “potrebbero prolungarsi nelle prime ore di domani 22/10. I fenomeni sono attesi di debole o al più moderata intensità e in progressiva attenuazione. Seguirà una generale assenza di fenomeni significativi sul territorio“.

