Allerta Meteo Lombardia: peggioramento in serata, ecco le zone più colpite

Al via peggioramento, con intensificazione dei fenomeni in serata: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico, idraulico e per temporali. Nel corso del pomeriggio di oggi “sono attese deboli precipitazioni sparse, che intensificheranno nel corso della serata su buona parte della regione, risultando a tratti moderate e sotto forma di rovesci su Appennino, bassa pianura e settori prealpini centro-orientali. I fenomeni convettivi sono attesi a partire dalle ore serali e potranno parzialmente coinvolgere i settori appenninici per temporali“.

Nella giornata di domani “sono attese nuove precipitazioni diffuse da deboli a moderate, localmente persistenti su Alpi e Prealpi. I fenomeni più intensi e diffusi sono previsti indicativamente dalle 06 alle 18. Nel totale della giornata, sono attese generalmente cumulate tra 20-50 mm su Alpi e Prealpi, con punte possibili fino a 60-70 mm sui settori alpini e Prealpini centro orientali posti più ad alta quota. Sono previste cumulate più scarse sulla pianura, con valori compresi generalmente tra 10-30 mm. Sull’Appennino, nelle prime ore della notte, sussiste ancora la probabilità di temporali in trasferimento dal Mar Ligure. In serata le piogge sono previste in generale e veloce attenuazione, solo sui settori più orientali sono previsti fenomeni residuali. Quota neve sulle Alpi tra 2500-2700 metri“.

