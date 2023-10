Allerta Meteo Lombardia: domani nuove piogge in serata

MeteoWeb

Breve tregua, fino a domani: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idraulico. Dal pomeriggio di oggi “si attende una rapida cessazione dei fenomeni precipitativi su tutta la Regione, fatto salvo della debole occasionale pioggia sui rilievi di confine nel pomeriggio,” si legge nel bollettino. Nella prima parte della giornata di domani “e fino al primo pomeriggio si attendono condizioni stabili e senza precipitazioni. In serata, sono attese precipitazioni sparse e deboli, non escluse localmente a carattere di rovescio, concentrate con maggior probabilità sui settori pedemontani e prealpini, ma con accumuli mediamente attorno ai 5 mm. Ventilazione generalmente debole ovunque, salvo temporanei rinforzi in Valchiavenna e Appennino oltre quota 1000 metri“.

