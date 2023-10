Allerta Meteo Napoli, arrivano piogge e temporali: parchi chiusi

MeteoWeb

Il maltempo raggiungerà anche Napoli e la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla valido dalle 6 di domani, sabato 21 ottobre, alle 6 di domenica 22. L’avviso regionale di allerta meteo prevede per la zona 1 (che comprende Piana Campana, Napoli, isole, area vesuviana) precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale localmente di moderata intensità in attenuazione dalla serata. Resteranno chiusi i parchi cittadini. Sarà chiuso, inoltre, il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

