Allerta Meteo, nuova ondata di maltempo: giovedì di nubifragi e forte vento | MAPPE

Giornata interlocutoria oggi sull’Italia dopo il forte maltempo di ieri, con ampie schiarite ma anche persistenti precipitazioni in modo particolare nelle Regioni tirreniche e al Sud e soprattutto la Campania e la Puglia meridionale, con picchi di 50mm in Irpinia e nel Cilento. Ma il maltempo si intensificherà nuovamente nelle prossime ore, e in modo particolare nella giornata di domani, giovedì 26 ottobre.

Già nelle prime ore del mattino avremo forti piogge e temporali su Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale, con nubifragi nel cosentino sulla Catena Costiera:

Nel pomeriggio-sera, invece, il maltempo più estremo colpirà il Nord tra Liguria di Levante e alta Toscana, dove si verificheranno nubifragi con piogge torrenziali (oltre 200mm di pioggia), ma anche forti temporali in pianura Padana, in Friuli Venezia Giulia al confine con la Slovenia, e ancora piogge residue al Sud, soprattutto nella Calabria tirrenica:

Il maltempo sarà pesantemente condizionato anche dal forte vento che in serata soffierà impetuoso su gran parte del Paese, soprattutto nelle Regioni adriatiche e nell’alto Tirreno, con forti mareggiate in Toscana e nell’alto Lazio:

Le temperature, inoltre, saranno ancora particolarmente miti e ben superiori rispetto alle medie del periodo, soprattutto nelle Regioni adriatiche esposte all’effetto favonio provocato dal garbino, ma non solo:

