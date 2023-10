Allerta Meteo Piemonte: oggi pomeriggio ancora instabilità, rovesci e temporali

MeteoWeb

“Oggi pomeriggio tempo instabile con rovesci e temporali sparsi, moderati sul Piemonte orientale e forti nella zona del lago Maggiore. Domani soleggiato con nebbie e nubi basse sulle pianure nelle ore più fredde“: è quanto si legge nell’allerta meteo codice giallo diramata oggi, sabato 21 ottobre, da Arpa Piemonte.

“Un passaggio di aria fredda in quota causerà instabilità nel pomeriggio odierno con rovesci e temporali sparsi, moderati sul Piemonte orientale e forti nella zona del lago Maggiore. Domani tempo soleggiato con nebbie e nubi basse sulle pianure nelle ore più fredde. Lunedì una saccatura atlantica inizierà ad avvicinarsi all’arco alpino convogliando intensi flussi da sudovest sulle Alpi ma con fenomeni precipitativi limitati a temporali sull’Appennino in serata,” evidenzia il bollettino di vigilanza.

“Il Piemonte è ancora sotto l’influenza dell’area depressionaria responsabile delle forti precipitazioni avvenute nella giornata di ieri. Nel pomeriggio e nella serata odierni un afflusso di aria più fredda in quota causerà rovesci e temporali sparsi, moderati sul Piemonte orientale e forti nella zona del lago Maggiore,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Domenica la risalita dei valori di pressione favorirà condizioni meteorologiche più stabili, con tempo soleggiato e nebbie e nubi basse in pianura nelle ore più fredde. Un marcato peggioramento è atteso tra Lunedì notte e Martedì per l’arrivo di una saccatura atlantica“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: