Allerta Meteo Piemonte: al via peggioramento, in arrivo “fenomeni intensi e diffusi”

“Progressivo peggioramento a partire da oggi, con precipitazioni sul Verbano e al confine con la Liguria. Domani sono attesi i fenomeni più intensi e diffusi con precipitazioni anche consistenti sul Verbano, sulla zona dei Laghi e, soprattutto, sull’Appennino Ligure, a causa dei temporali forti e localmente persistenti in sconfinamento dalla Liguria“: è quanto si legge nell’allerta meteo codice giallo diramata oggi, domenica 29 ottobre, da Arpa Piemonte.

“Flussi umidi sudoccidentali in quota determineranno un progressivo aumento delle nubi nel pomeriggio odierno con precipitazioni sul Verbano e al confine con la Liguria. Domani è atteso un peggioramento del tempo con precipitazioni anche consistenti sul Verbano, sulla zona dei Laghi e sull’Appennino Ligure, a causa delle intense e persistenti piogge e temporali in sconfinamento dalla Liguria,” evidenzia il bollettino di vigilanza.

“Dal pomeriggio odierno l’avvicinamento di una saccatura con minimo sull’Irlanda convoglierà flussi umidi sudoccidentali in quota, apportando le prime precipitazioni sul settore settentrionale e sull’Appennino,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa regionale. “Domani è atteso un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge intense sui rilievi del Verbano e sull’Appennino per fenomeni anche temporaleschi in sconfinamento dalla Liguria. Martedì l’allontanamento della perturbazione riporterà condizioni più soleggiate ed un rinforzo della ventilazione nelle vallate alpine, mentre per mercoledì è attesa una giornata all’insegna della variabilità“.

