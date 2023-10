Allerta Meteo prorogata in Toscana per temporali, rischio idraulico e idrogeologico

MeteoWeb

È stata prorogata fino alle 24 di oggi, sabato 21 ottobre, l’allerta meteo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore nella Toscana nordorientale, mentre è stata estesa fino alle 20 nel resto della regione. A comunicarlo è la Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale. Nella giornata di oggi saranno ancora possibili precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco di forte intensità, su gran parte della regione. Domani, domenica 22 ottobre, e lunedì 23, temporaneo miglioramento in attesa di un peggioramento tra martedì e mercoledì.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: