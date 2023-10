Allerta Meteo Puglia: vento su tutta la regione, previste raffiche di burrasca forte

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato l’allerta meteo gialle per vento valida dalle 16 di oggi, giovedì 19 ottobre, e per le 48 ore successive. Sono previsti venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte sull’intera regione. Alla luce di queste previsioni, il Comune di Taranto ha disposto fino a tutta la giornata del 20 ottobre la chiusura dei cimiteri cittadini San Brunone e Santa Maria Porta del Cielo, dei giardini e dei parchi pubblici. La cittadinanza è invitata a seguire tutte le misure precauzionali previste, per preservare la pubblica sicurezza e l’incolumità personale.

Il Comune raccomanda, quindi, l’adozione delle misure di autoprotezione previste dai protocolli di sicurezza. In particolare, in caso di vento molto forte, bisognerà prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, non sostare lungo viali alberati, evitare le zone dove sono presenti oggetti sospesi e mobili, prestare attenzione lungo le zone costiere ed evitare la sosta su moli e pontili, assicurare il fissaggio di tutto il materiale mobile su balconi e terrazzi e il corretto serraggio degli infissi. Nel caso dovessero verificarsi delle precipitazioni, anche a carattere temporalesco, bisognerà evitare di recarsi o soffermarsi in ambienti a forte rischio allagamento, fare attenzione a strade allagate per evitare di trovarsi con il proprio veicolo sommerso, controllare gli scarichi dell’acqua piovana e il perfetto funzionamento delle pompe di sollevamento dei piani interrati.

