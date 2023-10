Allerta Meteo, nuova forte ondata di maltempo: scuole chiuse in diverse regioni, l’ELENCO

MeteoWeb

Al via da stasera una nuova forte ondata di maltempo al Nord, che si estenderà al resto del Paese nei giorni seguenti. Previste forti piogge e temporali sulle regioni del Nord, con allerta meteo arancione diramata in Liguria e Toscana. Alla luce di queste previsioni meteo, i sindaci di alcune località stanno decidendo la chiusura della scuole. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, martedì 24 ottobre.

Liguria

La Spezia

Ameglia (La Spezia)

(La Spezia) Arcola (La Spezia)

(La Spezia) Beverino (La Spezia)

(La Spezia) Bolano (La Spezia)

(La Spezia) Casarza Ligure (Genova)

(Genova) Castelnuovo Magra (La Spezia)

(La Spezia) Castiglione Chiavares e (Genova)

e (Genova) Lerici (La Spezia)

(La Spezia) Levanto (La Spezia)

(La Spezia) Monterosso al Mare (La Spezia)

(La Spezia) Pignone (La Spezia)

(La Spezia) Porto Venere (La Spezia)

(La Spezia) Riccò (La Spezia)

(La Spezia) Riomaggiore (La Spezia)

(La Spezia) Santa Margherita Ligure (Genova)

(Genova) Sarzana (La Spezia)

(La Spezia) Sesta Godano (La Spezia)

(La Spezia) Vezzano Ligure (La Spezia)

(La Spezia) Zignago (La Spezia)

Toscana

Carrara

Massa

Piombino (Livorno)

(Livorno) Aulla (Massa Carrara)

(Massa Carrara) Bagnone (Massa Carrara)

(Massa Carrara) Borzonasca (Genova)

(Genova) Campiglia Marittima (Livorno)

(Livorno) Casola in Lunigiana (Massa-Carrara)ù

(Massa-Carrara)ù Collesalvetti (Livorno)

(Livorno) Fivizzano (Massa-Carrara)

(Massa-Carrara) Follonica (Grosseto)

(Grosseto) Fosdinovo (Massa-Carrara)

(Massa-Carrara) Gavorrano (Grosseto)

(Grosseto) Podenzana (Massa-Carrara)

(Massa-Carrara) Pontremoli (Massa-Carrara)

(Massa-Carrara) San Vincenzo (Livorno)

(Livorno) Sassetta (Livorno)

(Livorno) Suvereto (Livorno)

(Livorno) Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara)

(Massa-Carrara) Zeri (Massa-Carrara)

Elenco in aggiornamento.

