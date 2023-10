Allerta Meteo, torna subito lo scirocco: da domani maltempo al Nord, caldo estivo al Centro/Sud

MeteoWeb

Sull’Italia sta arrivando una nuova sciroccata. La tregua in atto in questa domenica è soltanto provvisoria: il tempo è bello in tutto il Paese, splende il sole e il clima è gradevole, ma è soltanto una pausa tra la perturbazione dei giorni scorsi e quella che inizierà domani, lunedì 23 ottobre, con connotate molto simili alla precedente. A caratterizzare questa tempesta sarà ancora una volta lo scirocco, che soffierà impetuoso provocando forte maltempo al Nord e caldo anomalo al Centro/Sud.

Il maltempo inizierà già domani, lunedì 23 appunto, nel pomeriggio-sera con forti piogge e temporali al Nord/Ovest; poi si intensificherà martedì 24, la giornata clou, su tutto il Nord, spostandosi mercoledì 25 anche alle Regioni tirreniche, scivolando rapidamente verso Sud determinando in serata l’attesa rinfrescata dopo altri tre giorni di caldo anomalo.

Le precipitazioni saranno subito molto intense in Liguria, con forti temporali, ma già domani sera si estenderanno a Piemonte e Lombardia, prima di interessare tutto il Nord nella giornata di martedì 24 ottobre. Attenzione al caldo scirocco del Sud: le temperature, ancora una volta, supereranno abbondantemente i +30°C con nuovi picchi di +35°C in Sicilia.

