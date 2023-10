Allerta Meteo Toscana: domani nuovo peggioramento

MeteoWeb

Dopo la breve tregua della giornata di oggi, sabato 28 ottobre, è previsto in Toscana un nuovo peggioramento nella giornata di domani, domenica 29 ottobre, con piogge più probabili sul Nord/Ovest, sulla costa e sull’Appennino, più frequenti dalla sera. La sala operativa della protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo codice giallo valida a partire dalle 20 e fino alla mezzanotte di domenica 29 ottobre per rischio idrogeologico e temporali forti. Previsto domani anche un rinforzo dei venti, mentre i mari, al largo, saranno da mossi a molto mossi.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: