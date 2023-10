Allerta Meteo Toscana: codice arancione per forti temporali e rischio idrogeologico

MeteoWeb

La sala regionale della protezione civile della Toscana ha diramato un’allerta meteo codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico sulla zona centro-settentrionale per tutta la giornata di domani, martedì 24 ottobre. L’allerta gialla sul resto della regione e attiva già da stasera alle 20 su zone Nord/Ovest. Previsti cumulati abbondanti e intensità oraria fino a molto forte ovunque.

Dalla sera di oggi possibili temporali sulle zone di Nord/Ovest in estensione in mattinata sul litorale e poi resto della regione. I temporali potranno risultare forti, persistenti, e associati a forti raffiche di vento e grandinate.

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

