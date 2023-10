Allerta Meteo Trentino: piogge abbondanti e nevicate a 2.500 metri

MeteoWeb

La Protezione Civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta meteo ordinaria (gialla), per eventuali problemi idrogeologici per tutta la giornata di domani, martedì 24 ottobre, su tutto il territorio provinciale. Dalla sera di oggi, lunedì 23 ottobre 2023, al tardo pomeriggio-sera di domani, il passaggio di una perturbazione atlantica determinerà precipitazioni diffuse, localmente intense e a tratti persistenti specie sui settori occidentali e nelle zone di stau. La fase con le precipitazioni più intense è attesa al mattino e fino al pomeriggio di domani, quando in quota soffieranno forti venti. Le precipitazioni risulteranno nevose oltre 2800 m s.l.m. circa ma, soprattutto durante le fasi più intense e sui settori occidentali, la quota neve potrà scendere fino a 2500 m s.l.m. circa.

Entro la sera di domani, martedì 24 ottobre 2023, sono attesi accumuli di pioggia medi di 25-50mm, ma, specie a ovest e nelle zone di stau, potranno cadere 80-100 mm. Oltre 3000 m s.l.m. potrà localmente cadere fino a mezzo metro di neve. Dal tardo pomeriggio-sera di domani, i flussi in quota attenueranno e le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi.

