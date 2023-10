Allerta Meteo Trentino: precipitazioni diffuse da stasera

MeteoWeb

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 26 ottobre, ma soprattutto dalla sera e nella prossima notte, precipitazioni diffuse interesseranno il Trentino. Le precipitazioni cesseranno ovunque durante la mattinata di domani, quando è previsto un moderato rinforzo dei venti da nord. A seguito delle previsioni di Meteotrentino e in base alle valutazioni effettuate, la Protezione Civile del Trentino ha emesso un’allerta meteo “ordinaria” (gialla) per rischio idrogeologico. Domani, si ritengono possibili criticità dovute principalmente a: erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Queste criticità potranno causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Entro la tarda mattinata di domani, sono attesi mediamente 15-35mm di pioggia (corrispondenti a 15 – 35 litri ogni metro quadrato) ma localmente si potranno registrare accumuli fino a circa 50mm. Le precipitazioni tenderanno ad assumere anche carattere di rovescio o isolato temporale nelle prime ore di domani, quanto è atteso il passaggio di un fronte freddo e, in seguito, i venti tenderanno a ruotare ed intensificare moderatamente da Nord. La quota neve resterà alta: generalmente oltre 2.800 metri, ma localmente potrà scendere anche a quote vicine o inferiori 2500 metri ad inizio e fine evento. Dopo una pausa nel fine settimana, tra lunedì 30 e martedì 31 ottobre sono ancora previste piogge diffuse con quota neve oltre i 2.600 metri circa.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: