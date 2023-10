Allerta Meteo Veneto: criticità gialla da stasera

MeteoWeb

Arpa Veneto segnala tra la serata di oggi, giovedì 26, e il mattino di domani, venerdì 27, una temporanea fase perturbata con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale tra Prealpi e Pianura dove non si escludono locali forti rovesci con quantitativi localmente consistenti e concentrati, specie tra pianura centro-nord e zone prealpine. Sono previsti venti tesi a tratti forti sul mare e sulla costa, specie quella centro-settentrionale, in prevalenza da sud/sud-ovest.

Considerati i fenomeni meteorologici previsti, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica, è stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” (Gialla) dalle 20 di oggi alle 14 di domani venerdì 27 ottobre nei bacini di Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, Basso Brenta-Bacchiglione.

È dichiarata inoltre, per vento forte, la fase operativa di attenzione su costa e pianura limitrofa da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento dalle ore 00:00 alle 14 del 27 ottobre.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: