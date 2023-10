Allerta Meteo Veneto: criticità rossa per rischio idrogeologico

MeteoWeb

Il passaggio di una significativa perturbazione, associata ad un intenso flusso umido meridionale, determina tempo perturbato sul Veneto fino alla prima parte di martedì 31. La fase più intensa sarà tra il pomeriggio di lunedì e le prime ore di martedì, con precipitazioni diffuse e persistenti specie sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di forte rovescio o temporale. Sono previsti quantitativi di precipitazione abbondanti sulle zone centro settentrionali, localmente anche molto abbondanti su zone montane e pedemontane. I venti subiranno un rinforzo dai quadranti meridionali fino a risultare a tratti forti in quota, sulla costa (specie centro settentrionale) e pianura limitrofa. Nelle ore centrali di martedì ruoteranno da quelli occidentali, ancora con qualche rinforzo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: