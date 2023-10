Le alluvioni uccidono fino a 3-6 settimane dopo l’evento

MeteoWeb

Le alluvioni aumentano il rischio di morte nelle 3-6 settimane successive all’evento, secondo una nuova ricerca pubblicata sul British Medical Journal (BMJ). Il rischio complessivo di decessi aumenta del 2,1%, mentre per le persone con malattie cardiache e respiratorie aumenta rispettivamente del 2,6% e del 4,9%. Questi risultati sono emersi da uno studio condotto da un team di ricercatori dell’Università di Monash in Australia. L’aumento del rischio è più elevato per circa 25 giorni dopo l’inondazione, ma persiste fino a 50-60 giorni dopo il primo giorno dell’evento alluvionale. Lo studio ha esaminato i decessi in 761 comunità di 35 Paesi che hanno sperimentato almeno un evento alluvionale dal 2000 al 2019.

Dopo un’inondazione, il rischio di decessi per cause naturali può aumentare a causa della contaminazione di cibo e acqua, dell’esposizione a funghi, batteri o virus patogeni, dell’accesso limitato ai servizi sanitari e di problemi psicologici. Le associazioni tra le inondazioni e i decessi variano in base al tipo di clima locale ed è più forte nelle popolazioni con basso status socioeconomico o con una proporzione elevata di persone anziane.

I ricercatori hanno analizzato un totale di 47,6 milioni di decessi da tutte le cause, di cui 11,1 milioni per malattie cardiovascolari e 4,9 milioni per malattie respiratorie.

Le comunità del Sud/Est asiatico hanno affrontato il maggior numero di giorni di inondazione all’anno nel periodo dello studio. Altre comunità vulnerabili sono aree lungo il fiume Mississippi negli Stati Uniti, la costa del Pacifico dell’America Latina, il lago Vittoria e il Volta in Africa, le aree costiere della Cina continentale e la costa orientale dell’Australia.

Lo studio fornisce una linea temporale delle conseguenze sulla salute pubblica degli eventi di inondazione e suggerisce di monitorare attivamente le comunità colpite dalle inondazioni.