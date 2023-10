Alpini: assegnata a Biella l’Adunata 2025

MeteoWeb

“Siamo felicissimi, perché insieme al Presidente della sezione biellese dell’ANA Fulcheri abbiamo lavorato per anni a questo risultato. La storia del Piemonte è legata saldamente alla storia degli Alpini e per noi non c’è gioia e orgoglio più grande che potere essere il palcoscenico del loro evento più importante”. Con queste parole il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commenta l’assegnazione a Biella dell’Adunata 2025, annunciata a Gorizia, dove stamattina era riunito il Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini. Un voto all’unanimità: l’adunata tornerà quindi in Piemonte per la prima volta a Biella il 9-10-11 maggio del 2025.

Nel 2022, ricorda una nota della Regione, è stato festeggiato il 150° anniversario della fondazione delle truppe alpine e fu proprio un biellese nel 1872, l’allora Ministro delle Finanze Quintino Sella, ad appoggiare la formazione delle prime 15 compagnie alpine fatta dall’allora Ministro della Guerra, Cesare Ricotti Magnani.

“Ringrazio il Presidente nazionale dell’ANA, Sebastiano Favero, per la fiducia e l’onore di aver scelto il nostro territorio per questa grande manifestazione – aggiunge Cirio -. Il Piemonte si prepara ad accogliere, fin da ora, tutti gli Alpini italiani in una città che ospitò la produzione di oltre i tre quarti delle divise alpine della Grande Guerra e che tutt’oggi produce, dal 1910, il cappello alpino. Una terra dov’è nata l’Italia che saprà accogliere l’adunata con calore, entusiasmo e un’organizzazione impeccabile”.

La soddisfazione del Ministro Pichetto

“Biella ha vinto: l’assegnazione della 96esima Adunata degli Alpini del 2025 è motivo di grande soddisfazione e profondo orgoglio. Mi congratulo con la sezione biellese degli Alpini, al quale sono profondamente legato, e con quanti hanno lavorato uniti e compatti con l’ambizione di realizzare un evento di respiro nazionale. Inizia ora un percorso che deve vedere lavorare insieme istituzioni e società civile per mettere in evidenza le eccellenze, anche ambientali, del nostro territorio e contribuire così alla migliore riuscita di questo storico appuntamento”. Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.