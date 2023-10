Alta marea sul litorale triestino, Muggia sommersa dall’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Pioggia, forti raffiche di vento, ma soprattutto alta marea oggi a Muggia, sul litorale triestino: stamani la città si è svegliata sommersa da 15 cm di acqua. Il mare ha invaso l’intera zona del porticciolo e si è spinta fino a piazza Marconi, la piazza principale. Chiusa via Trieste, l’arteria in entrata in città. L’area è dunque chiusa alla circolazione veicolare. Segnalata acqua alta anche nella galleria cittadina ma il transito per le auto è consentito. A Trieste è stata sospesa la linea marittima del Delfino Verde che collega il capoluogo a Muggia.

Il maltempo ha interessato gran parte del Friuli Venezia Giulia con piogge estese e vento di scirocco su Trieste, una situazione tenuta sotto controllo dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco.

Alta marea sul litorale triestino, le immagini da Muggia

