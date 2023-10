Ancora estate in Alto Adige: 10 anni fa invece un anticipo di inverno

MeteoWeb

In Alto Adige, così come nel resto d’Italia, prosegue il bel tempo, con temperature oltre la media del periodo, per via di un possente anticiclone africano su Mediterraneo ed Europa centro-occidentale. Oggi, abbiamo picchi di +25°C a Bolzano e +24°C a Merano. Dieci anni fa, invece, la situazione meteorologica era decisamente diversa. Wetterstation Prad Vinschgau pubblica su Facebook una foto di un meleto sommerso dalla neve in Val Venosta. “Anticipo d’inverno in Alto Adige con neve fino a 800 metri. Nevica al Brennero”, scriveva l’ANSA l’11 ottobre del 2013, elencando una lunga serie di strade e passi chiusi. 10 anni fa, i danni dell’ondata di maltempo ammontarono a 3,5 milioni di euro. Reti antigrandine crollarono sotto il peso della neve e una buona parte del raccolto andò distrutto.

Tornando al presente, il tempo cambierà tra domenica 15 e lunedì 16 ottobre, quando ci sarà un netto calo delle temperature. La massima a Bolzano scenderà fino a +17°C.