Ancora incendi in provincia di Palermo in questo caldo mese di ottobre (oggi picchi di +27°C nel capoluogo e picchi isolati di +29-30°C nel settore orientale della Sicilia). Oggi i Vigili del Fuoco e la Forestale sono stati impegnati in una decina di interventi per combattere gli incendi. Per due volte, le squadre antincendio sono intervenute nel territorio di Marineo, dove è andata a fuoco macchia mediterranea. Roghi nel corso della giornata sono divampati anche a Termini Imerese, Torretta, Cefalù e Villafrati.