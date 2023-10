Innovazione: online il rapporto ENEA sui tessuti intelligenti

MeteoWeb

ENEA ha pubblicato il rapporto tecnico sui materiali per tessuti intelligenti realizzato per il progetto TEX-STYLE, in cui l’Agenzia collabora con il Centro Ricerche Fiat (CRF). Nella pubblicazione, sono evidenziate le attività per realizzare tessuti di nuova generazione da impiegare in settori di punta del nostro Paese come automotive, moda e arredamento. Nell’abstract del rapporto, si legge che “nell’ambito del progetto TEX-STYLE – Nuovi tessuti intelligenti e sostenibili multi-settoriali per design creativo e stile made-in-Italy – finanziato nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON 2014- 2020) FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), è stato condotto uno studio focalizzato a delineare lo stato dell’arte esistente nel campo dei materiali impiegati come tessuti intelligenti, ovvero tessuti elettronici, e successivamente finalizzato alla selezione e definizione delle proprietà richieste a filati conduttivi da impiegare per la realizzazione di tessuti e rivestimenti intelligenti multifunzionali, integrati in prodotti innovativi che ampliano le opportunità di design creativo, massimizzando i concetti del Made in Italy. In particolare, i filati conduttivi selezionati sono state le fibre di carbonio proveniente da riciclo di materiali compositi a fine vita e/o da scarti di lavorazione, al fine di coniugare criteri di funzionalità dei materiali con il criterio di sostenibilità ambientale, promuovendo così l’impiego di materie prime seconde altrimenti destinati al confinamento in discarica. Il prodotto finale è un filato ibrido in cui la fibra di carbonio, in grado di assicurare proprietà di conduzione elettrica, affianca una fibra tradizionalmente impiegata nella realizzazione di tessuti (poliammide 6). Tale studio ha consentito di stabilire i target prestazionali da conseguire nel proseguo della sperimentazione in laboratorio, in termini di conducibilità elettrica dei filati ibridi, di densità lineare e di tenore della fibra nel filato/tessuto finale”.

Per il rapporto integrale: https://iris.enea.it/handle/20.500.12079/69207?mode=simple