L’aria più pulita porta un’Alta Asia più umida: l’impatto della riduzione degli aerosol sul clima dell’area

L’Alta Asia, che comprende l’altopiano tibetano e le circostanti catene dell’Hindu Kush, del Karakoram e dell’Himalaya, ospita la terza più grande quantità di ghiaccio al mondo. È la fonte di oltre 10 grandi fiumi asiatici e di risorse idriche vitali per quasi 2 miliardi di persone. Negli ultimi decenni, si è assistito ad un trend dipolare nelle precipitazioni dell’Alta Asia, caratterizzato da un aumento nel Nord ma una diminuzione nel Sud-Est. Questi cambiamenti hanno implicazioni significative per la sicurezza delle risorse idriche e l’equilibrio ecologico sia nelle regioni locali che a valle.

I ricercatori dell’Istituto di fisica atmosferica (IAP) dell’Accademia cinese delle scienze (CAS), del Pacific Northwest National Laboratory negli Stati Uniti, del Max Planck Institute for Meteorology in Germania e dell’Ocean University of China hanno svelato i meccanismi che guidano queste alterazioni delle precipitazioni in uno studio pubblicato sulla rivista Nature. Il focus dello studio è principalmente sui cambiamenti delle precipitazioni estive a lungo termine nell’Alta Asia, che si estendono su un decennio, piuttosto che sulle fluttuazioni da un anno all’altro. Secondo il Dottor Jiang Jie dello IAP, autore principale dello studio, i cambiamenti delle precipitazioni estive nell’Alta Asia sono “ancorati” a due pattern dominanti: un pattern occidentale e uno associato ai monsoni. Il primo aumenta le precipitazioni sulla regione settentrionale dell’Alta Asia mentre le diminuisce sulla regione sudorientale. Il secondo corrisponde a una variazione sfasata tra l’Asia meridionale e la regione dell’Alta Asia sudorientale.

I ricercatori hanno utilizzato varie prove provenienti da simulazioni di modelli climatici per rivelare che le emissioni irregolari di aerosol di origine antropica in Eurasia hanno indebolito la corrente a getto e rafforzato il pattern di precipitazione occidentale a partire dagli anni ’50. Al contrario, il pattern delle precipitazioni associate ai monsoni è influenzato dall’Interdecadal Pacific Oscillation (IPO), una variabilità interna che fluttua ogni 20-30 anni. Il recente ciclo dell’IPO, iniziato alla fine degli anni ’90 e con la transizione da condizioni superficiali del mare più calde del normale a più fresche del normale nel Pacifico tropicale centro-orientale, ha portato ad un aumento delle precipitazioni monsoniche estive nell’Asia meridionale e a una riduzione delle precipitazioni nel corso dell’anno nella regione dell’Alta Asia sudorientale. Influenzata congiuntamente da questi due pattern dominanti, negli ultimi 20 anni nell’Himalaya sudorientale si è accelerata la tendenza all’aridità.

Tuttavia, le proiezioni dei modelli climatici a lungo termine dipingono un quadro diverso, suggerendo una tendenza diffusa di aumento dell’umidità sull’Alta Asia nel corso del XXI secolo, inclusa la regione himalayana attualmente in via di aridità. Identificare le ragioni dietro questo passaggio dall’aridità alla futura umidità, nonché i suoi tempi, è cruciale.

Il ruolo delle emissioni di aerosol

I ricercatori hanno scoperto che le riduzioni delle emissioni di aerosol di origine antropica dovute alle politiche sull’aria pulita, combinate con l’aumento delle concentrazioni di gas serra, sono responsabili della tendenza emergente all’umidità nell’Alta Asia. Il punto di svolta nei cambiamenti del regime delle precipitazioni sarà determinato principalmente dalle alterazioni nelle emissioni di aerosol di origine antropica. Al contrario, gli impatti delle emissioni di gas serra sono gli stessi negli ultimi 70 anni e nel futuro, favorendo un aumento generale delle precipitazioni.

Secondo il Dottor Jiang, “l’analisi dei cambiamenti osservati nelle precipitazioni dell’Alta Asia rivela che le variazioni sono il risultato di un delicato equilibrio tra forzanti esterne di origine antropica e variabilità interna, come l’IPO“.

Sulla base di simulazioni di modelli climatici, i ricercatori hanno scoperto che l’umidità indotta dall’uomo sull’Himalaya sudorientale supererà i cambiamenti delle precipitazioni causati dalla variabilità climatica interna negli anni 2040, in coincidenza con un riscaldamento globale di 0,6-1,1°C rispetto all’attuale, sotto scenari di emissioni di gas serra medio-alte.

Il Prof. Zhou Tianjun ha osservato che i cambiamenti futuri nei pattern di precipitazione dell’Alta Asia aggiungeranno “una complessità significativa” alle proiezioni sulle risorse idriche della regione. Ha quindi suggerito che è importante comprendere l’impatto della riduzione dell’aerosol nel modellare il clima e le risorse idriche della regione.