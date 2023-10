Arriva il maltempo in Trentino: previste piogge abbondanti e vento fino a 120km/h

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, è atteso un peggioramento del meteo in Trentino, specialmente nella giornata di venerdì 20 quando, da mattina a sera, sono previsti forti venti con precipitazioni diffuse e persistenti, a tratti temporalesche, in particolare sui settori occidentali e meridionali. La media attesa varia fra i 60 ed i 90 millimetri di pioggia, ma in certe zone il valore potrebbe superare i 120 millimetri. I venti soffieranno molto forti in montagna dove, soprattutto nelle zone esposte, le raffiche potranno superare i 120km/h. Nelle valli, i venti saranno generalmente meno intensi anche se, soprattutto nelle valli orientate nord-sud, potranno localmente superare gli 80km/h.

La Protezione Civile del Trentino invita ad adottare azioni preventive in previsione del maltempo, rinforzando gli ormeggi delle imbarcazioni sui laghi, assicurando i ponteggi e pulendo i canali di scolo.

