Artemis II: la NASA prepara lo stadio centrale di SLS per la fase di assemblaggio finale

La NASA e i partner, Aerojet Rocketdyne e Boeing, hanno assicurato i 4 motori RS-25 sullo stadio centrale del razzo SLS (Space Launch System) dell’agenzia per il test di volo Artemis II. Lo stadio principale, e i suoi motori, costituiscono la spina dorsale del mega razzo SLS che consentirà di realizzare la prima missione con equipaggio verso la Luna nell’ambito del progetto Artemis. Gli ingegneri hanno iniziato i test finali di integrazione presso il Michoud Assembly Facility della NASA a New Orleans, in preparazione della spedizione dello stadio al Kennedy Space Center in Florida nei prossimi mesi.

Lo stadio centrale, alto quasi 65 metri, comprende 2 enormi serbatoi di propellente liquido e 4 motori RS-25 alla base. Per Artemis II, lo stadio centrale e i motori sono il cuore del razzo, fornendo più di un milione di libbre di spinta per i primi 8 minuti di volo per inviare l’equipaggio di 4 astronauti, all’interno della navicella spaziale Orion, per un viaggio di circa 10 giorni attorno alla Luna.

Una volta che il test dello stadio sarà completato e l’hardware avrà superato la revisione di accettazione, lo stadio principale sarà pronto per la spedizione al KSC tramite la chiatta Pegasus dell’agenzia. Tutti i principali elementi hardware per il razzo SLS che lancerà Artemis II sono completi o in fase di realizzazione.

La NASA intende fare sbarcare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna con il progetto Artemis. SLS è la spina dorsale della NASA per l’esplorazione dello Spazio profondo, insieme a Orion e a Gateway. SLS è l’unico razzo in grado di inviare Orion, astronauti e rifornimenti sulla Luna in un’unica missione.