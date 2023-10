Assegnato marchio delle missioni dell’UE a 10 città europee per piani di neutralità climatica entro il 2030

MeteoWeb

Oggi 10 città europee hanno ricevuto il marchio della missione dell’UE per città intelligenti e a impatto climatico zero, una delle missioni di Orizzonte Europa. Il marchio delle missioni dell’UE è un importante riconoscimento dei piani delle città per conseguire la neutralità climatica già entro il 2030 ed è volto ad agevolare l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati per conseguire detto obiettivo.

Il marchio è stato assegnato a Sønderborg (Danimarca), Mannheim (Germania), Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz e Saragozza (Spagna), Klagenfurt (Austria), Cluj-Napoca (Romania) e Stoccolma (Svezia).

Il marchio delle missioni dell’UE riconosce l’efficace elaborazione di contratti urbani per il clima, che delineano la visione complessiva delle città per conseguire la neutralità climatica e contengono un piano d’azione e una strategia di investimento. Le città redigono questi contratti urbani per il clima in collaborazione con le parti interessate locali, compresi il settore privato e i cittadini. I primi contratti, presentati da un certo numero di città nell’aprile 2023, sono stati esaminati dalla Commissione con il sostegno di esperti, tra cui la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Centro comune di ricerca (JRC). Se l’esito dell’esame è positivo, le città ricevono un marchio delle missioni dell’UE, inteso a facilitare l’accesso a fondi dell’UE, nazionali e regionali e a fonti di finanziamento quali, in particolare, investimenti privati.

Queste dieci città preparano il terreno per consentire alle altre di accelerare la transizione verde e digitale equa e sono un esempio di co-creazione inclusiva di politiche a livello locale. In totale, 100 città dell’UE partecipano alla missione dell’UE per le città, insieme con 12 città di paesi associati a Orizzonte Europa.