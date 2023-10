Assemblato il mega razzo Starship, SpaceX si prepara al 2° lancio | FOTO

MeteoWeb

SpaceX ha assemblato ancora una volta il suo ultimo prototipo di Starship. L’operazione, che ha avuto luogo presso Starbase, la struttura dell’azienda in Texas, fa parte della preparazione al secondo volo di prova del veicolo, che SpaceX spera di lanciare presto. “Starship è completamente assemblato mentre il team si prepara per una prova di lancio. Continuiamo a lavorare con la FAA su una licenza di lancio,” ha scritto SpaceX su X (ex Twitter).

La FAA è l’amministrazione federale dell’aviazione statunitense, che ha recentemente concluso le indagini sul primo volo di prova di Starship, avvenuto il 20 aprile. Quel volo doveva inviare il veicolo stadio superiore di Starship – il cui nome è, nuovamente e confusamente, Starship – in parte intorno alla Terra, con ammaraggio nell’Oceano Pacifico vicino alle Hawaii. Il veicolo ha però subito diversi problemi subito dopo il decollo, inclusa la mancata separazione dei suoi stadi, e SpaceX lo ha distrutto intenzionalmente sopra il Golfo del Messico.

Elon Musk ha affermato che l’ultimo veicolo Starship è pronto a partire dal punto di vista tecnico. SpaceX, ad esempio, ha testato con successo i motori Raptor di entrambi gli stadi (il booster gigante primo stadio si chiama Super Heavy). Va evidenziato che la società sta ancora aspettando una licenza di lancio da parte della FAA.

Starship è alto quasi 122 metri quando lo stack è al completo. È il razzo più grande e potente mai costruito, che vanta una spinta al decollo significativamente maggiore rispetto all’iconico razzo lunare Saturn V della NASA. Entrambi gli elementi di Starship sono progettati per essere completamente e rapidamente riutilizzabili, cosa che Musk ritiene sia la svolta chiave necessaria per rendere economicamente fattibile l’insediamento su Marte.