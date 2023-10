L’astronauta Luca Parmitano incontra gli studenti di Caivano

MeteoWeb

Domani, presso la Sala Capitolare del Senato, l’astronauta Luca Parmitano incontrerà 100 studenti dell’Istituto comprensivo 3 “Parco Verde” di Caivano nell’ambito dell’iniziativa “Lo Spazio che unisce, dentro e fuori di noi“, promossa dal direttore di Radio Parlamentare, Cristina Del Tutto, in collaborazione con la Fondazione Geometri e il supporto del sen. Luigi Nave, che ha fatto da collegamento con le scuole di Caivano. Parteciperanno all’evento: il sen. Marco Silvestroni, segretario d’Aula, in rappresentanza del Senato; il senatore Luigi Nave e i deputati Pasqualino Penza e Simone Billi. Interverranno, inoltre, Paolo Biscaro, presidente della Fondazione Geometri anche in rappresentanza del CNGeGL; Carlo Papi, consigliere della Cassa Geometri; Bartolomeo Perna, dirigente scolastico dell’I.C. 3 “Parco Verde” di Caivano.