L’astronauta Parmitano: “mi piacerebbe vedere in Italia più pannelli solari”

Dopo 2 missioni sulla Stazione Spaziale, primo italiano al comando (durante la Expedition 61),l ‘astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano ha raccontato come lo Spazio possa rappresentare un aiuto per l’ambiente. Attraverso le stazioni spaziali sin sono raccolti dati preziosi per la Terra: “Oltre ai numerosi esperimenti biomedici, che ci daranno informazioni importanti per la cura o la prevenzione di alcune patologie, direi la sostenibilità. Dovremmo imparare di più sulla Terra a usare per esempio i pannelli solari, come quelli che ci danno energia sulla ISS. Mi piacerebbe vedere in Italia più pannelli solari, una fonte che non inquina e fa risparmiare. Oltretutto di Sole sicuramente non ne manca da noi, specie in questa epoca,” ha dichiarato l’astronauta a La Stampa. Oltre all’energia elettrica c’è “il riciclo dell’acqua. Sulla Stazione spaziale il 95% è riciclata, anche per rinnovare l’atmosfera interna. Ne abbiamo le capacità, e l’acqua è una risorsa fondamentale sul nostro pianeta, come ben sappiamo. Lo Spazio, da sempre, insegna a guardare ai problemi della Terra, oltre a guardare all’esplorazione, naturalmente” ha concluso l’astronauta.